Descentralização causa "dificuldades" na certificação da Conta Geral do Estado

O processo de descentralização de competências pode trazer alguns riscos à certificação da Conta Geral do Estado, avança esta quinta-feira o Eco, citando um relatório do Tribunal de Contas.A entidade liderada por José Tavares considera que as dificuldades no reconhecimento dos ativos podem resultar numa sobreavaliação ou subavaliação.O Tribunal de Contas (TdC) considera que a descentralização pode trazer problemas "no reconhecimento e mensuração dos diferentes ativos fixos tangentes (AFT)" incluídos no processo de certificação, "bem como das operações e transações subjacentes, com impacto no balanço consolidado do Grupo Público Estado". Além disso, há o risco de um "duplo reconhecimento do mesmo item do AFT", ou o seu "não reconhecimento".Entre os "riscos e distorções ao nível dos componentes", o organismo revela ainda que nem todas as entidades públicas cumprem as novas regras da prestação de contas. "Em 2021, 72% das entidades prestaram contas em Sistema de Normalização Contabilística para administrações públicas (SNC-AP), todavia, as entidades financeiramente mais significativas ainda não transitaram para aquele referencial", lê-se no comunicado.