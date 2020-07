Há 36 vagas de emprego na Câmara de Vizela. Salários de 645 a 1.205 euros

A Câmara de Vizela tem 36 vagas de emprego. As candidaturas terminam na próxima sexta-feira, 31 de julho.



Há seis vagas para técnicos superiores - a autarquia minhota procura um licenciado na área de serviço social, um no setor do turismo e outro na proteção civil, um arquiteto, um veterinário e um especialista na análise e execução de projetos comparticipados. Salário oferecido: 1.205,08 euros.





Abriu também três concursos públicos para a contratação de assistentes técnicos - dois para a área da ação social e um para a contabilidade, que requerem o 12.º ano de escolaridade e o salário está fixado em 693,13 euros.Já na categoria de assistentes operacionais, em que é apenas exigido o 4.º ano de escolaridade, o município de Vizela procura, entre outros, uma dúzia de auxiliares de educação, quatro trolhas, três cantoneiros, um calceteiro, um tratorista, um canalizador, uma cozinheira e dois ajudantes de cozinha. Salário: 645,07 euros.