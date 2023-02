Moedas quer cooperativas e comprar casas a privados para depois arrendar

A Câmara de Lisboa vai avançar com um programa de aquisição de imóveis que estejam devolutos e colocá-los depois no mercado para arrendamento com preços acessíveis, anunciou esta quinta-feira o presidente da autarquia. A ideia não será ir diretamente ao mercado, mas avançar com aquisições com condições especiais, por exemplo imóveis a precisar de obras de reabilitação, mas

...