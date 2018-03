Os 10 melhores concelhos para se fazer negócios

Lisboa é o concelho melhor para investimentos, mantendo a posição face ao ano anterior. O Porto manteve a segunda posição na lista dos melhores concelhos para investimentos. Braga manteve a terceira posição no "ranking" das melhores cidades para se investir. Cascais está na quarta posição dos concelhos melhores para os negócios, tendo subido uma posição face ao ano anterior. Coimbra desceu uma posição na lista das melhores cidades para negócios. Ocupa a 5.ª posição. Gaia foi o que mais subiu nos melhores concelhos para os negócios. Está na sexta posição, subindo 10 lugares. Sintra está na sétima posição dos melhores concelhos para negócios, subindo dois lugares. Setúbal subiu cinco posições na lista das melhores cidades para negócios, ocupando a oitava posição. Na nona posição, Oeiras caiu três lugares. Faro está na 10.ª posição dos melhores concelhos para negócios, subiu um lugar.

É uma subida de 10 posições aquela que Vila Nova de Gaia protagoniza na lista de melhores cidades para investir do Portugal City Brand Ranking de 2018. A Bloomconsulting considera que a cidade na margem sul do rio Douro "está a tornar-se numa das maiores referências nacionais em termos de negócios".

A cidade beneficia de uma tradição do Norte nos negócios, com a região representada nove vezes nas 25 primeiras posições desta lista. Porto e Braga afirmam-se logo no segundo e terceiro lugar, respectivamente. Para chegar a estas conclusões, a Bloomconsulting cruzou estatísticas relativas ao número de empresas e a procura online de que esses mesmos municípios são alvo. É citado um estudo da revista The Economist, onde 58% dos gestores consideram as consultas online as suas primeiras e principais fontes de informação para analisarem o risco de um investimento.





Nesta edição, a lista mostrou-se mais "volátil", o que é reflexo do "empenho e impacto das estratégias dos municípios portugueses na captação de novos negócios, fomento de exportações e atracção de investidores", diz a consultora, no estudo a que o Negócios teve acesso.