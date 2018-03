Os 10 melhores concelhos para se viver

O município de Lisboa surge como líder destacado no Portugal City Brand Ranking para os negócios e para o turismo mas é a também a primeira escolha para viver. Uma situação que se mantém desde a edição anterior.

Daí que a consultora responsável pelo estudo opte por destacar a subida de Braga, que supera Sintra e se afirma na quarta posição.

Já os concelhos de Viseu e Oeiras sobem ambos duas posições para, respectivamente, o oitavo e nono lugares. Este "ranking" acaba por ser dominado pelos municípios com maior volume populacional.

A tragédia dos incêndios do último ano fez os portugueses estar mais atentos a novas geografias dentro do país. A onda de solidariedade sentiu-se online, com o número de pesquisas sobre Pedrógão Grande a aumentar 316%.

Nas redes sociais define-se ainda a relação entre o poder e as pessoas. Bombarral, Mourão e Corvo foram os que mais cresceram em número de seguidores nas redes sociais, "sinal de que os pequenos municípios conseguem também criar um elevado impacto com as suas marcas", considera a Bloomconsulting.