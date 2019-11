, que deverá ser aprovado nesta terça-feira, 26 de Novembro, pela Assembleia Municipal, a Câmara apresenta os eixos fundamentais do orçamento, a receita e a despesa previstas, entre outros elementos. Melhorar a Qualidade de Vida e o Ambiente', um pilar onde a Câmara de Lisboa pretende investir cerca de 450 milhões de euros, em áreas como a habitação, mobilidade, espaço público e segurança. No website dedicado ao orçamento para 2020 , que deverá ser aprovado nesta terça-feira, 26 de Novembro, pela Assembleia Municipal, a Câmara apresenta os eixos fundamentais do orçamento, a receita e a despesa previstas, entre outros elementos.

Depois, caso seja proprietário de algum imóvel, pode indicar quanto é que paga em Imposto Municipal de Imóveis (IMI). O mesmo acontece no caso das viaturas: se tiver alguma, pode indicar quanto pagou em Imposto Único de Circulação (IUC). É que estes dois impostos são receitas diretas das autarquias e, por isso, o que pagou nesses impostos vai diretamente para a Câmara de Lisboa (ou para outro município, caso não resida em Lisboa).O simulador calcula, então, quanto dos impostos e taxas que paga é receita da Câmara de Lisboa, por ano. Em média, segundo os cálculos do Negócios, cada munícipe vai pagar 545 euros à autarquia em impostos e taxas em 2020.Os valores do simulador são indicativos e têm como base uma família de dois contribuintes e um dependente. O simulador não inclui contribuições como o Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT), que é receita municipal e que é devido na venda de imóveis, ou outras.Depois de serem feitas as contas da contribuição, o simulador da Câmara de Lisboa mostra onde é que é gasto o dinheiro, perante as opções políticas do município liderado pelo socialista Fernando Medina. Assim, perto de metade do bolo que cada munícipe paga à autarquia é direcionado para o 'Eixo A -