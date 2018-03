Actividade económica diminui mas clima estabiliza

Reuters

indicador do consumo privado cresceu 2%, o aumento mais moderado desde Dezembro de 2016 e o quinto mês consecutivo de perda de ritmo.

Tanto o Governo como as instituições internacionais esperavam já um abrandamento da actividade económica portuguesa em 2018, quando comparado com o crescimento registado no ano passado. Em 2017, o indicador coincidente de actividade económica abrandou pelo sexto mês consecutivo , subindo apenas 2,3% face ao ano passado, o ritmo mais lento desde Janeiro de 2017. No mesmo sentido, oTanto o Governo como as instituições internacionais esperavam já um abrandamento da actividade económica portuguesa em 2018, quando comparado com o crescimento registado no ano passado. Em 2017, o Produto Interno Bruto cresceu 2,7%, o valor mais elevado desde 2000 . A meta do Governo para este ano é de um crescimento de 2,2%.

O indicador de actividade económica voltou a diminuir ligeiramente em Janeiro, tal como já tinha acontecido nos últimos dois meses de 2017. Contudo, o indicador de clima económico, que já está disponível para Fevereiro, estabilizou. Os dados foram revelados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Conforme explica o INE, "em termos homólogos, a informação proveniente dos indicadores de curto prazo, disponível até Janeiro, aponta para um abrandamento da actividade económica no caso da indústria e para uma aceleração no caso dos serviços e da construção."Na semana passada, o Banco de Portugal já tinha revelado que os indicadores concidentes de actividade económica e de consumo privado mantiveram a tendência de abrandamento em Fevereiro, iniciada no último trimestre de 2017. Aliás, o