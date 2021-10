Banco de Portugal mantém previsões. PIB cresce 4,8% este ano

Leia Também Centeno afirma que é expectável que inflação abrande em 2022

O Banco de Portugal mantém a sua projeção de crescimento para a economia portuguesa em 2021. A instituição liderada por Mário Centeno espera que o PIB avance 4,8%, em linha com o que já esperava em junho. Os números foram publicados esta quarta-feira, no boletim económico de outubro.A confirmar-se, este ritmo de crescimento supera a meta do Governo (4%) e dá um conforto acrescido ao ministro das Finanças, João Leão, que está a ultimar a sua proposta de Orçamento do Estado para 2022, um documento que terá de ser entregue na Assembleia da República já na próxima segunda-feira."A economia portuguesa cresce 4,8% em 2021, aproximando-se do nível pré-pandemia no final do ano", adianta o Banco de Portugal. "Após uma redução em cadeia no primeiro trimestre, o PIB mais do que recuperou no segundo, continuando a crescer nos trimestres seguintes, ainda que a um ritmo menor, explica o boletim.Ainda assim, apesar de o nível de atividade ser próximo, a economia só vai conseguir recuperar o mesmo nível de atividade em 2022, conforme mostram as projeções do Banco de Portugal.

Os dados revelados pelo Banco de Portugal mostram que tanto o consumo público como o investimento estarão no final deste ano acima do nível do pré-crise. Porém, as exportações continuarão aquém, por causa das vendas de serviços ao exterior.



Enquanto nos bens a recuperação deverá acontecer na totalidade ainda em 2021, nas exportações de serviços a expectativa é chegar ao final deste ano ainda quase 20% abaixo do nível que existia no final de 2019.





Durante a conferência de imprensa de apresentação do boletim económico, Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, explicou que a composição do crescimento da atividade económica este ano será diferente da que era esperada em junho, embora o crescimento final do PIB se mantenha em linha com o que já era previsto.As principais diferenças estão no consumo privado e nas exportações. Enquanto o consumo "surpreendeu pela positiva", crescendo acima do esperado, as exportações de bens estão a evoluir mais devagar do que o previsto. Este pior desempenho está sobretudo relacionado com a procura mundial, sublinhou Mário Centeno, que tem sido prejudicada pelas dificuldades que se têm verificado nas cadeias de abastecimento e pela subida acentuada dos preços dos transportes à escala mundial.Para o mercado de trabalho, a expectativa é de uma recuperação este ano, com o emprego a crescer 2,6%, depois de ter contraído em 2020. A taxa de desemprego deverá diminuir ligeiramente, para 6,8%.Porém, o Banco de Portugal avisa que já está a acontecer uma reafetação de recursos, com setores como a restauração e o alojamento a perder postos de trabalho, enquanto outros ganham, ajudando a compensar esse efeito.Como pontos positivos no mercado de trabalho, o governador Mário Centeno sublinhou a redução do grupo dos desencorajados: pessoas que estão disponíveis para trabalhar, mas que não procuram emprego. O peso desta fatia da população reduziu-se no segundo trimestre, quando comparado com o período pré-pandemia.Centeno destacou também que no primeiro semestre deste ano foram reportados à Segurança Social mais 2.100 milhões de euros em salários do que no mesmo período de 2019. "É um crescimento de 8%", assinalou o ex-ministro das Finanças.(Notícia em atualização)