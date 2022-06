Banco de Portugal vê PIB a crescer 6,3% este ano mas corta projeções para 2023

O Banco de Portugal (BdP) reviu esta quarta-feira em alta as projeções de crescimento para a economia portuguesa para este ano. Ao invés dos 4,9% previstos para este ano, o BdP antecipa agora que o PIB português vai crescer 6,3% este ano. Já as projeções para 2023 são revistas em baixa.

O BdP justifica a revisão em alta para este ano com "o efeito de carry-over com o perfil de crescimento observado em 2021", apesar de no segundo, terceiro e quarto trimestres de 2022 estar prevista "uma estagnação", tendo em conta "o agravamento do enquadramento internacional com a invasão injustificada da Ucrânia".