Católica revê em baixa crescimento do PIB para este ano. Inflação pode chegar aos 5%

A Católica reviu em ligeira baixa as estimativas para o crescimento económico este ano e em forte alta o valor previsto para a inflação, devido aos efeitos da guerra na Ucrânia, apontando para valores que estão bastante afastados das projeções do Governo.Os economistas do NECEP preveem como "ponto central da previsão para o crescimento em 2022" uma revisão em baixa em 0,3 pontos percentuais para 4%, com um intervalo amplo entre 3% e 5%", admitindo que a "dimensão do choque económico pode ter um custo anualizado entre 0,5 e 2,0 pontos percentuais, tendo em conta os efeitos nos preços da energia e na balança externa".No entanto, os economistas acreditam que as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência "poderão ser usadas ao longo do corrente ano num contexto de baixa execução em 2021, deverão amortecer esta revisão em baixa, limitando o impacto do potencial choque no crescimento."Recorde-se que o Governo aponta para um crescimento de 5% este ano, segundo as previsões feitas ainda pela equipa de João Leão pouco antes de abandonar o ministério das Finanças.Já no arranque do ano, "a economia portuguesa poderá ter crescido apenas 0,2% em cadeia, alcançando um nível equivalente a 98.8% do quarto trimestre de 2019, o último período sem os efeitos da pandemia."Quanto à taxa de inflação, a Católica aponta para um valor central de 5% para o conjunto do ano. "A previsão do NECEP é que inflação em 2022 fique entre 3% e 7%, com um ponto central de 5%. Trata-se de uma forte revisão em alta face ao ponto central de 2% indicado na última folha". Aqui, o Governo projeta um valor em torno dos 2,9%.(Notícia em atualização)