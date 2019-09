Como a economia mudou durante a legislatura em cinco gráficos

A economia portuguesa tem vindo a mudar. Cresce mais, a estrutura do PIB sofreu algumas alterações, está menos endividada e o mercado de trabalho está mais saudável, com a massa salarial a crescer.

Mais PIB e menos desemprego O ritmo de crescimento do PIB acelerou de 2014 a 2017, ano em que atingiu 3,5%. No ano passado, o ritmo abrandou. Já a taxa de desemprego tem vindo a cair de forma constante, desde 2014. Consumo perde peso Tanto o consumo público, que corresponde a gastos correntes das administrações públicas, como o privado, que diz respeito às empresas e famílias, perdeu peso no PIB. O movimento já vinha desde 2011. Mais exportadora A economia portuguesa sofreu uma alteração de fundo: a partir de 2014, o peso das exportações no PIB superou o das importações. Desde então, o investimento também tem vindo a recuperar. Estado menos endividado A partir de 2016, o ritmo de desendividamento das administrações públicas acelerou. O défice orçamental também foi cortado para valores acima do limite das regras comunitárias para 0,4% do PIB. Mais salários Em 2011 e 2012, as remunerações caíram abruptamente, recuperando pouco até 2013. O ritmo de crescimento acelerou entre 2015 e 2017, atingindo os 6%. No ano passado, abrandou para 5,4%.

As mudanças estruturais na economia não acontecem ao ritmo da política – para o bem e para o mal dos governos, são raras as vezes em que numa legislatura é possível tirar conclusões. Mas não é por isso que devemos deixar de analisar os passos que vão sendo dados. Como evoluíram as exportações? O que aconteceu ao PIB? Ganhámos mais? O Negócios foi ver o que aconteceu entre 2015 e 2018 com Portugal, procurando enquadrar os desenvolvimentos recentes no caminho que vinha sendo construído.