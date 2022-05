Confiança dos consumidores aumenta em maio enquanto a dos empresários diminui

o indicador de confiança dos consumidores continuou a ser negativo em maio, de -30,1, que compara com os -32,9 registados em abril.



O indicador de confiança dos consumidores aumentou em maio, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Esta é a segunda melhoria consecutiva da perceção económica dos consumidores, depois do indicador ter registado a segunda maior queda desde que há registo.A melhoria registada no indicador de confiança dos consumidores é justificada pelos "contributos positivos das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país e, em menor grau, das opiniões e das perspetivas sobre a situação financeira do agregado familiar"."Em sentido contrário, as expectativas relativas à evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias contribuíram negativamente para o comportamento do indicador", salienta o INE.Assim,, a confiança dos empresários aumentou de -5,4 para -2,9.O INE nota ainda que as expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda "diminuíram em todos os setores, depois de terem atingindo em abril os máximos das respetivas séries na Indústria Transformadora, no Comércio e nos Serviços e em março, na Construção e Obras Públicas".