Conjuntura: INE destaca “acentuados crescimentos” de preços na produção e consumidor

O início do ano trouxe "acentuados crescimentos" dos preços na produção e no consumidor, resume a síntese económica de conjuntura relativa a fevereiro, divulgada esta quinta-feira pelo Instituto nacional de Estatística (INE).

O INE refere que os indicadores de curto prazo relativos à atividade económica, na perspetiva da produção - os disponíveis para janeiro - continuaram a revelar "elevados crescimentos em termos nominais", mais intensos do que os verificados em dezembro.

"Em termos reais verificou-se um aumento na construção e uma diminuição na indústria, resultando em larga medida da forte contração nas atividades de produção de energia e automóvel", refere o INE. Na comparação com janeiro de 2020, "apenas o índice de produção na indústria apresentou um nível inferior, com os índices de volume de negócios na indústria e nos serviços, assim como o índice de produção na construção a registarem níveis superiores. Os indicadores quantitativos de síntese relativos ao consumo privado, investimento e atividade económica aceleraram em janeiro".

Já o índice de preços na produção da indústria transformadora apresentou em fevereiro uma taxa de variação homóloga de 16,3%, que compara com os 14,2% de janeiro, registando o crescimento mais elevado da atual série, destaca o INE. Sem a componente da energia - aquela que tem dado o maior contributo para o aumento deste indicador - a variação teria sido de 11,2%.

No que diz respeito ao aumento dos preços no consumidor, verificou-se em fevereiro uma taxa homóloga de 5,2%, também aqui impulsionada pela energia.

Taxa de desemprego nos 6% em janeiro

De acordo com as estimativas provisórias mensais do inquérito ao emprego, a taxa de desemprego (16 a 74 anos), ajustada de sazonalidade, foi 6% em janeiro, mais 0,2 p.p. que no mês anterior.

A taxa de subutilização do trabalho (16 a 74 anos) situou-se em 11,7%, mais 0,3 p.p. que em dezembro (14,0% em janeiro de 2021). A população empregada (16 a 74 anos), também ajustada de sazonalidade, diminuiu 0,4% face ao mês anterior e cresceu 4,7% em termos homólogos (variação homóloga de 4,3% em dezembro).