O índice de preços na produção industrial voltou a subir em fevereiro de 2022, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Em fevereiro, este índice subiu 20,7% em termos homólogos, depois de em janeiro ter subido 17,8%, um aumento de 2,9 pontos percentuais.

Tal como tem acontecido nos meses anteriores, o aumento dos preços da energia e das matérias-primas influenciou "fortemente" a evolução deste indicador. O agrupamento energia registou um crescimento de 60,9% e um contributo de 10,9 pontos percentuais,"refletindo o forte impacto dos preços da produção de eletricidade e do petróleo e seus derivados".

Retirando da equação a energia e as matérias-primas, o índice de preços na produção industrial cresceu 5,9%.

Já a variação mensal do índice agregado foi de 2,7%, que compara com os 0,2% de fevereiro de 2021. A aceleração do índice total foi determinada pelo agrupamento de energia, que passou de uma variação mensal de -4,5% em janeiro para 7,4% em fevereiro.

Excluindo este agrupamento, o crescimento dos preços na produção industrial abrandou 0,5 p.p. em fevereiro, para uma variação de 1,2%. A secção das Indústrias Transformadoras registou um aumento mensal de 3,1% (1,2% em igual período de 2021) e um contributo de 2,6 p.p.