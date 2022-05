Depois de subida em fevereiro, vendas a retalho caem em março na UE

Depois de subir em fevereiro, o volume de vendas a retalho, ajustado sazonalmente, caiu 0,4% na zona euro e 0,2% na União Europeia durante o mês de março, em comparação com o mês anterior.



Já em termos homólogos, as vendas subiram 0,8% na zona euro e 1,7% na UE, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.





Em cadeia e numa análise por setores, durante este período o volume de vendas a retalho na zona euro diminuiu 2,9% na área dos "combustíveis" e 1,2% nos "produtos não alimentares", tendo, no entanto, aumentado 0,8% no setor "alimentos, bebidas e tabaco".

Leia Também Vendas a retalho em Portugal sobem 12,9% em março

Já na UE e em igual ótica, o volume de vendas a retalho diminuiu 3% nos "combustíveis" e 0,7% nos "produtos não alimentares", enquanto aumentou 0,6% no setor dos "alimentos, bebidas e tabaco".

As maiores descidas em cadeia no volume de vendas foram contabilizadas por Espanha (-4%), Luxemburgo (-3,3%) e França (-1,9%). Por sua vez, Eslovénia (11,4%), Letónia (11,1%) e Hungria (7,3%) registaram os maiores aumentos.

Já face a março do ano passado, na zona euro o volume de vendas a retalho aumentou 8,3% na área dos "combustíveis" e 2,8% nos "produtos não alimentares", tendo diminuído 2,5% no setor "alimentos, bebidas e tabaco".

Na UE, recorrendo aos mesmos termos de análise, o volume de vendas a retalho aumentou 8,9% mos "combustíveis" e 4% para os "produtos não alimentares", caindo 2,1% no setor dos "alimentos, bebidas e tabaco".

Em termos homólogos, os maiores aumentos foram contabilizados a leste da Europa na Eslovénia (25,6%), Estónia (18,4%) e Malta (16,4%), tendo as maiores quedas do volume de vendas a retalho sido registadas na Dinamarca (-11,0%), Espanha (-4,8%) e Bélgica (-3,9%).

O índice de volume de vendas a retalho mede a evolução do volume de negócios a retalho tem em conta a variação do montante total das vendas, com base no calendário e nos dados corrigidos pela sazonalidade.



Notícia atualizada às 10:46.