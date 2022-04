Vendas a retalho em Portugal sobem 12,9% em março

O índice de volume de negócios no comércio a retalho apresentou uma variação de 12,9% em março de 2022, comparando com o mesmo mês de 2021. Ainda assim, esta nota do Instituto Nacional de Estatística (INE) refere que "este crescimento se encontra influenciado por um efeito base, visto que março de 2021 foi ainda afetado pelas medidas de contenção da pandemia covid-19."

Os dois agrupamentos que compõem esta evolução tiveram dinâmicas distintas: os produtos alimentares recuaram 1,1% em termos homólogos, mas subiram 1,3 pontos percentuais face a fevereiro de 2022. Já os produtos não alimentares abrandaram 7,1 p.p., mantendo, no entanto, um forte um crescimento de 26,1% (33,2% em fevereiro). Aqui destaca-se a desaceleração de 39,6 p.p dos têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro, ainda assim para uma taxa de crescimento de 125,9% em março (-4,9% em março de 2021).



Em termos nominais, o índice passou de 21,2% em fevereiro para os 22,3% em março. As variações dos índices dos agrupamentos produtos alimentares e produtos não alimentares situaram-se em 7,7% e 37,1%, respetivamente (2,3% e 41,9% no mês precedente, pela mesma ordem).



No que diz respeito a emprego, remunerações e horas trabalhadas foram registadas variações homólogas de 4,5%, 9,3% e 18,4%, respetivamente.



A taxa de variação mensal dos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas situou-se em 0,4%, -1,2% e 4,4%, respetivamente (0,3%, -0,4% e 7,9% em março de 2021).