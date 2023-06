Economia perde gás no arranque deste trimestre

Depois do crescimento surpreendente do início do ano, os primeiros indicadores do arranque do segundo trimestre mostram, para já, que a economia portuguesa continua a crescer, mas está a travar a fundo. O turismo continua a ser a exceção.



O escoamento de stocks está a prejudicar a produção industrial e as empresas não antecipam melhorias. Embora as famílias se mostrem mais otimistas, consumo deve ficar perto de zero. Paulo Duarte Susana Paula susanapaula@negocios.pt 05 de Junho de 2023 às 22:35







A economia portuguesa arrancou o segundo trimestre a perder gás, com a maioria dos indicadores a apontarem para um crescimento, mas menos robusto do que no início deste ano. E há quem admita já uma estagnação.



