Considerando os 27 países da União Europeia, a taxa de inflação atingiu 11,1% em novembro. As variações homólogas mais baixas registaram-se em Espanha (6,7%), França (7,1%) e Malta (7,2%), enquanto as taxas mais elevadas foram verificadas na Hungria (23,1%), Letónia (21,7%), Estónia e Lituânia (ambas com 21,4%).



Já em Portugal, o índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), que permite as comparação entre Estados-membros da UE, registou um crescimento homólogo de 10,2%, menos 0,4 pontos percentuais do que o registado no mês anterior.



Além de Portugal, também outros 15 Estados-membos registaram um recuo na inflação, face ao mês anterior. Oito viram a inflação continuar a subir (República Checa, Roménia, Finlândia, Suécia, Croácia, Hungria, Eslovénia e Eslováquia) e três tiveram uma variação nula (França, Itália e Letónia).