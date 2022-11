Eurostat revê inflação de outubro. Foi de 10,6% na Zona Euro

A inflação na zona euro subiu 10,6% em outubro, ligeiramente menos do que o estimado pelo Eurostat anteriormente, mantendo a tendência crescente que tem registado todos os meses praticamente há um ano.O Eurostat divulgou nesta quinta-feira, 17 de novembro, os valores da inflação homóloga de outubro (medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, IHPC). Os preços na Zona Euro subiram 10,6% em outubro, acelerando face ao aumento de 9,9% registado em setembro. Há um ano, a inflação era de 4,1%, lembra o gabinete de estatísticas europeu.Na estimativa rápida, ainda sem os dados de todos os países, o Eurostat apontava para uma IHPC de 10,7% em outubro.A inflação anual da União Europeia (UE) foi de 11,5% em outubro, acelerando também face aos 10,9% registados em setembro. Há um ano, recorda o Eurostat, a inflação registada era de 4,4%.Entre os países da UE, as taxas mais baixas foram registadas em França (7,1%), em Espanha (7,3%) e em Malta (7,4%). No extremo oposto, as taxas mais altas foram registadas na Estónia (22,5%), na Lituânia (22,1%) e na Hungria (21,9%).Comparando com setembro, a subida anual de preços anual abrandou em 11 Estados-membros, permaneceu estável em três e subiu em 13 (é o caso de Portugal, que registou um IHPC de 10,6% em outubro, em linha com a Zona Euro).Em outubro, o maior contributo para a subida anual da inflação veio da energia (em mais 4,44 pontos percentuais), seguindo-se dos alimentos, álcool e tabaco (mais 2,74 pontos percentuais), serviços (mais 1,82 pontos percentuais) e de bens industriais não energéticos (mais 1,62 pontos percentuais).