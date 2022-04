FMI mais pessimista espera que Portugal cresça 4% este ano

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está mais pessimista para o crescimento da economia portuguesa este ano, revendo a sua estimativa para 4%, em forte baixa face ao que antecipava em outubro. O inverso ocorre para a inflação.

No ‘World Economic Outlook’, divulgado nesta terça-feira, 19 de abril, nas reuniões da primavera com o Banco Mundial que se iniciam nos Estados Unidos, o FMI prevê que a economia portuguesa cresça 4% este ano, abaixo dos 5,1% previstos em outubro.

O inverso acontece com a previsão da inflação. O FMI espera agora que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) seja de 4% este ano, uma revisão em forte alta face aos 1,3% esperados anteriormente.

A tendência é semelhante para 2023: a organização internacional espera que o PIB cresça menos do que o previsto (2,1% contra os 2,5% esperados em outubro) e que os preços subam mais (avançando agora com uma estimativa de 1,5% contra os 1,4% anteriores).

Com esta revisão em baixa da estimativa de crescimento do PIB, o Fundo mostra-se também mais pessimista do que o Governo. Na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022, apresentada na semana passada, o ministro das Finanças inscreveu uma subida de 4,9% do PIB este ano e antecipa um IPC de 3,7%.

Já para 2023, o FMI é mais cauteloso do que o Governo para a previsão de crescimento, mas menos para a inflação. Segundo o Programa de Estabilidade, desenhado ainda pelo anterior ministro, João Leão, poucos dias antes de deixar o cargo, o crescimento esperado é de 3,3% e a inflação antecipada é de 1,7% no próximo ano.

Os números do FMI para 2022 também são também mais pessimistas do que os do Conselho das Finanças Públicas e do Banco de Portugal, que atualizaram as suas projeções em março, prevendo crescimentos do PIB de 4,8% e de 4,9%, respetivamente.

Portugal cresce mais do que Zona Euro

Ainda assim, e a confirmar-se as projeções do FMI, Portugal vai crescer mais do que a zona euro este ano, depois de ter crescido menos em 2021 (e apesar de a recessão ter sido mais profunda do que a média no primeiro ano da pandemia). Nas contas do Fundo, a média dos países da moeda única deverá crescer 2,8% em 2022.



Mas o mesmo não deve acontecer em 2023. A economia portuguesa deverá crescer ligeiramente menos do que a zona euro, com o FMI a esperar que os países da moeda única avancem 2,3%.

Para o mercado de trabalho, o FMI antecipa melhorias residuais da taxa de desemprego. Depois dos 6,6% registados em 2021, o Fundo conta com uma descida para 6,5% em 2022 e 6,4% em 2023.

Segundo os dados do FMI, a balança de conta corrente deverá degradar-se neste ano e melhorar no próximo. Depois de um défice de 1,1% do PIB em 2021, deverá registar um défice de 2,6% em 2022, reduzindo-se o desequilíbrio para 1,4% em 2023.

O FMI não apresenta nenhuma análise detalhada para a economia portuguesa.