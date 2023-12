Gasto com alimentos e roupa pesa metade do que há 20 anos

Os alimentos e a roupa têm perdido peso nos orçamentos anuais das famílias portuguesas nos últimos 20 anos. Desde a viragem do século, o peso dos encargos com estes bens encolheu para cerca de metade, pesando agora menos de um sexto na despesa total das famílias. As maiores quedas registaram-se sobretudo nos gastos com peixe e cereais.





...