– que trazem apenas dados para as seis maiores economias europeias (onde Portugal não está incluído –

Leia Também Economia alemã pode ter contração de 0,4% neste ano

O comissário europeu com a pasta da Economia, Paolo Gentiloni, admitiu esta segunda-feira que a contração económica de 0,4% esperada pela Comissão Europeia para a Alemanha este ano terá um impacto na atividade económica de todos os Estados-membros, apesar de o bloco europeu conseguir escapar a uma contração este ano e no próximo."É claro que a economia alemã tem um impacto nos diferentes países, especialmente aqueles que exportam muito para a Alemanha ou estão na vizinhança. A Itália pode ser mais afetada do que outros países, mas é claro que o facto da maior economia europeia ter uma ligeira contração económica vai afetar todos os países", referiu Paolo Gentiloni, na conferência de imprensa de apresentação das previsões económicas de verão da Comissão Europeia.As novas previsões económicas divulgadas esta segunda-feirareviram em baixa as projeções de crescimento da economia alemã. Em vez de um crescimento de 0,2% este ano, a Comissão Europeia está a antecipar uma queda de 0,4% no produto interno bruto (PIB) alemão este ano, devido ao "fraco consumo global" e um "declínio no investimento em construção".

Para 2024, a Comissão Europeia prevê que o PIB da Alemanha se expanda para 1,1%, impulsionado por uma recuperação do consumo. O valor é o mesmo que o projetado na primavera e é explicado por "um abrandamento no setor da construção, bem como um crescimento das exportações menos dinâmico".



Apesar da contração na maior economia europeia, a Comissão Europeia continua a prever que a Zona Euro cresça este ano, apesar de menos do que tinha inicialmente previsto. Em vez de 1,1%, Bruxelas antecipa agora que o PIB da Zona Euro cresça 0,8% este ano.



Esse maior pessimismo é explicado pelo facto de a economia da Zona Euro ter crescido menos do que o esperado nos primeiros seis meses do ano e se antecipar uma procura interna "mais fraca" e pelo facto da política monetária restritiva estar já a "restringir a atividade económica". Esse crescimento mais fraco na UE deverá prolongar-se "até 2024".



Comissão Europeia afasta "aumento significativo do desemprego" com economia a travar Leia Também





(Notícia atualizada às 11:03)