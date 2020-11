INE confirma recuperação de 13,3% no terceiro trimestre, com consumo e exportações a crescer

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta segunda-feira o crescimento de 13,3% da economia portuguesa no terceiro trimestre, quando comparado com os três meses imediatamente anteriores. A melhoria ficou a dever-se sobretudo à recuperação do consumo interno, mas também contou com o aumento significativo das exportações.Face aos mesmos três meses do ano passado, a atividade económica continuou, contudo, com um ritmo bastante inferior: a queda homóloga do PIB foi de 5,7%.Os dados do INE confirmam a leitura que já tinha sido feita a meados de novembro, na segunda estimativa do PIB . A economia recuperou nos meses de verão, com um impulso significativo da procura interna, nomeadamente o consumo privado, mas também com ajuda do investimento e do consumo público.No consumo privado sobressai a subida das compras de bens duradouros, que em cadeia aumentaram 40,2%, depois da queda de 22,5% registada no trimestre anterior. Aliás, a compra deste tipo de bens aumentou mesmo em comparação com os valores registados no terceiro trimestre de 2019 (a subida foi de 2,1%).Na análise trimestral, o INE destaca ainda o contributo positivo da procura externa líquida, com a recuperação expressiva das exportações. Em vez de tirar três pontos percentuais ao PIB, como tinha acontecido no segundo trimestre, esta componente acrescentou 2,6 pontos nos meses de verão.As exportações totais, em volume (ou seja, descontando já o efeito da variação dos preços), subiram 38,9% em cadeia, depois da queda de 37% que tinham registado nos três meses anteriores. Já as importações aumentaram 26,5%, depois da contração de 29,2% do segundo trimestre.Ainda assim, comparando com o terceiro trimestre de 2019, verifica-se que o ritmo a que se faz o comércio internacional continua bastante deprimido. As exportações totais ainda caíram 15,2% no terceiro trimestre deste ano face ao mesmo período do ano passado. Nos bens a queda foi muito mais contida (ficou em 2,8%), mas nos serviços continuou acentuada (atingiu 40,8%).(Notícia atualizada às 11:38)