Inflação acelera para 1,5% em julho, mais um ponto que em junho

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido de 1,5% em julho, mais um ponto percentual do no mês anterior, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Esta aceleração reflete essencialmente a dissipação de efeitos de base", indica.

Em termos de variação mensal, sem estes efeitos base, a taxa de inflação terá registado uma variação de 0,9%, o que corresponde a uma queda de 0,3% face ao mês anterior, contra um aumento de 0,2% em maio e junho e um decréscimo de 1,3% em julho do ano passado.

Já nos últimos 12 meses, a variação média foi 0,4%.

Segundo a nota do INE, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, que é utilizado para a comparação entre países europeus, terá registado uma variação homóloga de 1,1% em julho, contra menos 0,6% no mês anterior.





Referindo que os dados definitivos referentes ao IPC do mês de julho serão publicados a 11 de agosto, o INE adianta que em julho "o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 0,9%" (menos 0,3% em junho)".

Relativamente aos produtos energéticos, estima que a variação homóloga se situe em 8,7%, contra 9% no mês anterior, enquanto o índice relativo "aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 0,6% (0,1% em junho)".