Inflação continua a subir na Zona Euro e atinge os 5,9% em fevereiro

A taxa de inflação anual chegou aos 5,9% em fevereiro na Zona Euro, revelam os números do Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia, conhecidos esta quinta-feira. Há um ano, a taxa de inflação era de 0,9% na Zona Euro.Estes dados de fevereiro mostram que a inflação na Zona Euro continua a subir, depois de em janeiro ter sido registada uma taxa de 5,1%.A subida da taxa de inflação é ainda mais expressiva olhando para o total da União Europeia (UE), já que chegou aos 6,2% em fevereiro, acima dos 5,6% registados em janeiro. Em termos homólogos, a taxa de inflação anual na UE era de 1,3%.Em fevereiro, o maior contributo para a subida da inflação veio da energia - à semelhança do que tem acontecido nos meses anteriores. A energia deu um contributo de 3,12 pontos percentuais para esta taxa de inflação anual, seguida pelos serviços (mais 1,04 pontos percentuais), pela alimentação, álcool e tabaco (0,9 p.p) e pelos bens industriais não energéticos (0,81 p.p).Já no que toca às variações entre Estados-membros, Portugal integra o grupo de país onde a taxa de inflação em fevereiro é mais baixa. Malta e França são os dois países com as taxas de inflação mais baixas (4,2%), seguidos por Portugal, Finlândia e Suécia, todos com 4,4%.Em sentido contrário, as maiores taxas de inflação em fevereiro eram visíveis na Lituânia (14%), Estónia (11,6%) e na República Checa (10%).Feitas as contas, a taxa de inflação subiu em 25 países da União Europeia face a janeiro e recuou apenas em dois: na Polónia, onde passou de 8,7% para 8,1%; e nos Países Baixos, recuando de 7,6% para 7,3%.(notícia atualizada às 10:20)