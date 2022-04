Inflação na Zona Euro dispara para 7,4% em março. Portugal tem a terceira taxa mais baixa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de inflação anual atingiu os 7,4% em março, revelam os dados do Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia. Os dados, divulgados esta quinta-feira, apontam para mais um mês de subida, depois dos 5,9% em fevereiro.



A taxa de inflação também subiu na União Europeia, atingindo os 7,8% em março, contra os 6,2% do mês anterior.



Comparando com o mesmo mês de 2021, é notório o aumento da inflação, que nessa altura se fixava nos 1,3% na Zona Euro e 1,7% na União Europeia.



