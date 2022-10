Leia Também Preços da alimentação não subiam tanto há mais de 32 anos

O Eurostat reviu em baixa ligeira a estimativa inicial para a inflação da Zona Euro em setembro de 10% para 9,9%, uma diferença de apenas uma décima. Já para o conjunto da União Europeia a 27, o gabinete de estatística calcula uma variação homóloga de preços de 10,9%, acelerando face aos 10,1% de agosto."A taxa de inflação anual na Zona Euro foi de 9,9% em setembro de 2022, acima dos 9,1% de agosto. Há um, a taxa era de 3,4%. A inflação anual da União Europeia foi de 10,9% em setembro de 2022, acima dos 10,1% de agosto. Um ano antes, a taxa era de 3,6%", refere o Eurostat na nota publicada esta quarta-feira.Portugal registou uma taxa de inflação - medida pelo índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) - de 9,8%, ou seja, ficou abaixo da média dos países da moeda única e da UE.França, Malta e Finlândia foram os países que registaram os valores de inflação mais baixos da União Europeia e da Zona Euro. As taxas mais elevadas verificaram-se na Estónia, Lituânia e Letónia, países mais próximos da guerra na Ucrânia e com maior dependência energética da Rússia.Para os valores de inflação registados na Zona Euro, os maiores contributos vieram da energia (4,2 pontos percentuais), da alimentação tabaco e álcool (2,5 p.p.) e serviços (1,8 p.p.).A inflação subjacente na Zona Euro, que mede as categorias de produtos menos expostas a volatilidade - excluindo a energia e alimentação - manteve um perfil ascendente atingindo os 6% em setembro, face aos 5,5% de agosto. O Banco Central Europeu considera este indicador muito relevante para afinar a política monetária de taxas de juro.(Notícia atualizada às 10:30)