Inflação na Zona Euro recua para 2,4%. Portugal fica abaixo da média

A inflação na Zona Euro recuou para 2,4% em novembro, face aos 2,9% de outubro sendo o valor mais baixo desde julho de 2021, de acordo com a estimativa rápida do Eurostat divulgada esta quinta-feira. Portugal registou um valor mais baixo, de 2,3%, medido pelo índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC).O abrandamento na subida de preços no euro dá um forte sinal ao Banco Central Europeu para que não retome o aumento das taxas de juro, uma vez que o valor da inflação já está mais próxima da meta dos 2% definida pela autoridade monetária.Os preços da energia foram os que deram maior contributo para esta variação mais lenta da inflação. Em novembro, estavam 11,5% mais baixos do que em igual mês do ano passado.A inflação subjacente - que exclui os preços mais voláteis da energia, alimentação, tabaco e bebidas alcoólicas - recuou para 3,6% em novembro. Esta é também uma medida que recebe atenção redobrada do BCE, uma vez que permite avaliar o quão enraizada está a inflação. Neste caso, teve o avanço mais lento desde junho do ano passado.Os preços dos produtos alimentares, álcool e tabaco tiveram um recuo para 6,9% em novembro, face aos 7,4% de outubro.

Portugal abaixo



De acordo com os dados divulgados pelo INE, o indicador que permite comparações entre os Estados-membro - o IHPC - recuou para 2,3% em novembro, ficando abaixo do valor registado para o conjunto dos países do euro, sendo que os dados ainda são preliminares, podendo sofrer alterações quando forem apurados os valores finais.



O IHPC é o indicador de inflação que permite comparações entre os vários países do euro e incorpora os gastos dos não residentes, ou seja, dos turistas.





Há um ano, iniciou-se o processo de desinflação na União Europeia depois do pico deste ciclo de subida generalizada de preços ter sido atingido em outubro.No conjunto da Zona Euro, apenas a Bélgica tem quebra de preços com a inflação a recuar para -0,7%, mesmo assim inferior ao mês de outubro, quando caiu 1,7% em termos homólogos.(Notícia atualizada às 10:35 com mais informação)