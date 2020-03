Ao mesmo tempo, sendo certo um impacto negativo no crescimento económico, a sua quantificação é "amplamente incerta" seja a nível mundial, europeu ou nacional. "Assim, apenas após o final do 1º trimestre irá o ISEG ensaiar uma previsão quantificada para a nova conjuntura", explica a equipa do ISEG. A estimativa anterior para 2020 estava no intervalo entre os 1,8% e os 2,2%, sendo que o PIB cresceu 2,2% em 2019 A mesma cautela foi transmitida pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, que disse ser "cedo" para fazer as contas do impacto económico do coronavírus no PIB português, garantindo apenas que as finanças públicas estavam preparadas para lidar com esse choque. No entanto, o primeiro-ministro, António Costa, abriu a porta a uma revisão em baixa do crescimento do PIB no Programa de Estabilidade , o qual tem de ser entregue no Parlamento até 15 de abril. O Governo previa no Orçamento do Estado um crescimento do PIB de 1,9% em 2020.Para já, os números não mostram o impacto do Covid-19. Em janeiro, o indicador de tendência da atividade global, que sintetiza os indicadores quantitativos divulgados, registou uma descida ligeira, mas tal "não comprometia a possibilidade de um crescimento da economia portuguesa em 2020 próximo do registado em 2019, sobretudo dados os sinais de estabilização e recuperação da confiança na UE".Contudo, o grupo de análise económica do ISEG admite que "janeiro e fevereiro possam não ter sido afetados", mas em março "começarão a ser sentidos alguns impactos negativos, nomeadamente na atividade turística, em setores ligados ao comércio externo e até mesmo no consumo privado". Este choque limitará o crescimento do primeiro trimestre de 2020, mas será "de forma provavelmente reduzida", antecipa.O pior poderá vir depois, consoante a evolução do novo coronavírus a nível mundial e nacional. "Também a extensão espacial e temporal do fenómeno epidemiológico será fator importante para determinar se se trata de um desaceleração mais ou menos profunda e mais curta ou mais prolongada", explica a equipa do ISEG, em linha com o que têm dito as instituições internacionais que fazem previsões económicas.