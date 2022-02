Ómicron trava recuperação da Zona Euro no arranque de 2022

Os analistas consultados pelo BCE acreditam que a nova variante cause um abrandamento temporário do crescimento económico no primeiro trimestre de 2022, corrigindo no resto do ano.

