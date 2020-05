Na comparação homóloga, a queda foi de 3,2% na Zona Euro e de 2,6% na União Europeia, depois de um crescimento de 1% e de 1,3%, respetivamente, registado no final do ano passsado. Estas foram as quebras mais expressivas desde o terceiro trimestre de 2009.De entre as maiores economias, França, Espanha e Itália registaram as quedas mais abruptas do PIB. Em termos trimestrais, a economia francesa contraiu 5,8%, depois de já ter registado uma quebra de 0,1%. Espanha recuou 5,2% (estava a crescer 0,4% no final do ano passado) e Itália contraiu 4,7%. Portugal contraiu 3,9% também em cadeia , a maior queda desde 2007, conforme revelou o Instituo Nacional de Estatística, também esta manhã.A Alemanha, a maior economia da zona euro, entrou em recessão , com uma queda de 2,2% do PIB, depois de já ter registado uma contração de 0,1% no quarto trimestre de 2019.O número de pessoas empregadas diminuiu 0,2%, tanto na zona euro, como na União Europeia, no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o quarto de 2019, revelou também o Eurostat. Esta foi a primeira queda desde o segundo trimestre de 2013 no conjunto dos países da moeda única e desde o o primeiro trimestre também de 2013 para a União Europeia, nota o Eurostat. Nos últimos três meses do ano passado, o emprego ainda estava a crescer, tendo aumentado 0,3% nos dois agregados.Na comparação homóloga, o emprego ainda cresceu (1,1% na zona euro e 1% na UE), mas registou o ritmo mais baixo desde o primeiro trimestre de 2014 na zona euro e do quarto trimestre de 2013 na União Europeia.(Notícia atualizada às 10:45 com mais informação)