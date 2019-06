As vendas a retalho diminuíram na Europa em abril, quando comparado com o mês anterior. Alemanha e Portugal foram os países que reportaram quedas mais pronunciadas. Em termos homólogos as vendas aumentaram.



Quando analisada a evolução homóloga, ou seja, face a abril de 2018, as conclusões são diferentes. As vendas a retalho aumentaram 1,5% na Zona Euro e 2,9% na UE, com a Eslovénia a reportar um aumento de 12,7%, seguida da Lituânia (10,2%).



As vendas a retalho caíram em abril 0,5% na Zona Euro e 0,3% na União Europeia a 28, quando comparado com o mês de março, revelou esta quarta-feira, 5 de junho, o Eurostat.As quedas mensais mais acentuadas nas vendas a retalho foram registadas na Alemanha (2%) e em Portugal (1%). Do lado oposto estiveram a Suécia (2,4%) e a Eslovénia (2%).