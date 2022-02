Portugal só deverá recuperar o PIB pré-pandemia em 2028, alerta Fórum para a Competitividade

O Fórum para a Competitividade alerta que, com as políticas públicas em vigor, Portugal só irá recuperar o ritmo de crescimento pré-pandemia em 2028. A entidade liderada por Pedro Ferraz da Costa considera que o novo Governo deve avançar com as reformas a que os partidos da "geringonça" se opuseram, para que Portugal possa convergir com a União Europeia (UE)."Até 2021, Portugal teve a segunda recuperação mais atrasada da UE. A manterem-se as políticas em vigor, só em 2028 é que o nosso país regressaria à trajetória em que se encontrava antes da pandemia", refere o Fórum para a Competitividade, na nota de conjuntura divulgada esta terça-feira e que diz respeito a janeiro.O Fórum para a Competitividade entende que Portugal tem "um grave problema de crescimento" e que, por isso, "é imperioso" que o próximo Governo de António Costa, que tem maioria absoluta, "consiga um apoio parlamentar alargado sempre que estiverem em causa alterações estruturais que permitam sair da estagnação das últimas duas décadas".A entidade liderada por Pedro Ferraz da Costa admite que a maioria absoluta do PS deverá libertar os socialistas da "influência dos partidos mais à esquerda", apesar de António Costa ter referido que esta será "a maioria do diálogo", e que esse facto deve ser aproveitado para fazer as reformas que importam para pôr o país a crescer."O programa eleitoral do PS tinha assumido – finalmente – o desígnio da convergência com a UE e, para que isso se possa concretizar, será necessário introduzir alterações importantes, na fiscalidade, na formação profissional, no mercado de trabalho, na burocracia e na justiça, entre outras áreas", argumenta.Até 2021, o Fórum para a Competitividade dá conta de que "Portugal teve a segunda recuperação mais atrasada da UE, só melhor que a de Espanha, não tendo conseguido atingir o PIB de 2019". Já este ano, essa recuperação "deverá ser finalmente conseguida, tal como na totalidade dos outros Estados Membros", mas a pandemia, a inflação e os contrangimentos nas cadeias de abastecimento irão continuar a ser um problema.