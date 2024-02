Sul da Europa acredita estar mais longe de uma recessão

Partilhar artigo



Os economistas do Sul da Europa estão mais otimistas de que vão conseguir escapar a uma recessão em 2024 do que os seus congéneres do norte, centro e leste do continente. A nível global, o maior pessimismo pertence aos economistas da América Latina, a par com os do leste europeu. Os dados constam de um estudo do instituto alemão ifo que reúne as expectativas de economistas para 2024 sobre a economia dos respetivos países.



A ...