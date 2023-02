Uma década depois, economia portuguesa voltou ao défice externo em 2022

valor marginalmente negativo do saldo" de 2020 (0,05% do PIB), é preciso recuar mais de uma década para encontrar um ano em que as contas externas portuguesas ficaram no vermelho. Nesse ano, que marcou também a entrada da troika em Portugal, o défice externo foi de quase 4,5% do PIB.



"O valor negativo do saldo em 2022 reflete, sobretudo, o saldo da balança comercial (balança de bens e serviços)", justifica a entidade liderada por Mário Centeno. A balança comercial apresentou um défice de 2,1% do PIB, com o défice da balança de bens a anular o excedente registado na balança de serviços

O défice da balança de bens aumentou 10,4 mil milhões de euros em 2022 - para 25,6 mil milhões de euros - face ao ano anterior, devido ao crescimento das importações a um ritmo superior ao da subida das exportações (31% e 22%, respetivamente), devido ao aumento muito expressivo da inflação no ano passado.





Na balança de serviços, o cenário foi o inverso: o aumento das exportações foi superior ao das importações. O excedente da balança de serviços aumentou 11 mil milhões de euros face ao ano anterior, atingindo 21,5 mil milhões de euros - superando o saldo positivo registado em 2019, no pré-pandemia, e atingindo "o valor mais elevado de toda a série", sublinha o BdP.De acordo com o banco central, e como seria de esperar, nas exportações de serviços destacaram-se as viagens o turismo, os serviços de transportes e os outros serviços fornecidos por empresas - com crescimentos homólogos de 110%, 57% e 23%, respetivamente.

"Em 2022, o saldo da rubrica de viagens e turismo aumentou 9,1 mil milhões de euros relativamente ao período homólogo. As exportações e as importações de viagens e turismo superaram as registadas antes da pandemia: as exportações corresponderam a 115% e as importações a 108% dos valores observados em 2019, tendo sido as mais elevadas de toda a série", destaca a entidade liderada por Centeno.



Já no que diz respeito à balança de capital, houve uma "acentuada redução" do excedente em relação a 2021, em 1,6 mil milhões de euros, destaca o BdP.