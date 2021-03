Volume de negócios nos serviços caiu pelo 11º mês consecutivo em janeiro

O volume de negócios nos serviços sofreu uma queda homóloga de 16,7% em janeiro deste ano, superior à queda de 12,8% registada em dezembro do ano passado, o que representa o décimo primeiro mês consecutivo a cair, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira pelo INE (Instituto Nacional de Estatística)."Refletindo o agravamento das condicionantes à mobilidade no contexto da Pandemia, o índice de volume de negócios nos serviços acentuou a sua diminuição", pode ler-se no comunicado divulgado hoje pelo INE.

Acrescenta que "pelo mesmo motivo, também foi mais intensa a redução das horas trabalhadas cuja variação passou de -11% em dezembro para -16,1% em janeiro".Já os índices de emprego, de remunerações e, apresentaram variações homólogas de -8,5%, -7,6% mais próximas dos valores de dezembro (-8,4%, -6,3% respetivamente).Os dados do volume de negócios nos serviços não ajustados de sazonalidade e de efeitos de calendário passaram de uma variação de -13,3% em dezembro para -19,2% no mês em análise, adianta o INE."Todas as secções apresentaram variações homólogas negativas em janeiro", diz o instituto, que destaca a queda do Alojamento, restauração e similares, com o maior contributo (-5,5 p.p.) para a queda global do índice, em resultado da diminuição homóloga de 57%.