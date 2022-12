Volume de negócios no setor do comércio aumentou 11,8% para 157,2 mil milhões em 2021

O volume de negócios do setor do comércio aumentou 11,8% para 157,2 mil milhões de euros em 2021, segundo os dados divulgados esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O setor recuperou assim da pandemia ainda durante no ano passado, com destaque para a atividade do comércio por grosso.Depois de o volume de negócios do comércio ter caído 6,9% em 2021 (o primeiro ano da pandemia), o volume de negócios por empresa do setor superou a média do conjunto de empresas não financeiras. "Nesse ano, cada empresa de comércio gerou, em média, um volume de negócios de 729,4 mil euros (654,0 mil euros em 2020), mais do dobro do valor médio realizado pelo total das empresas não financeiras", indica o INE.Na atividade de comércio por grosso, o volume de negócios cresceu 15,4% em 2021, depois de ter afundado 6,1% em 2020. Já o volume de negócios da atividade de comércio a retalho cresceu 8,1% (após ter caído 4,4% em 2020) e o volume de negócios das empresas de comércio automóvel cresceu 8,2% (-15,7% em 2020).Face ao pré-pandemia, o volume de negócios no setor cresceu 4,1%. Houve ainda um aumento de 4,3% na margem comercial global e uma subida de 5,7% na margem por empresa face a 2019. Já o valor acrescentado bruto (VAB) cresceu 7%, em comparação com 2019, tendo-se fixado em 21,2 mil milhões de euros em 2021.O comércio por grosso foi a atividade que registou um maior aumento na margem comercial global (13%) em 2021, seguido pelo comércio automóvel (8,4%) e pelo comércio a retalho (6,7%).Os dados do INE mostram que, em 2021, o setor do comércio era composto por 215,5 mil empresas, que empregavam um total de 793,8 mil pessoas. Em comparação com 2019, há, no entanto, uma diminuição de 1,3% no número de empresas de comércio e de 1,8% no respetivo pessoal ao serviço.