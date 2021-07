Agendamento da vacina para maiores de 23 anos já abriu

A possibilidade de as pessoas a partir dos 23 anos poderem autoagendar a toma da primeira dose da vacina contra o vírus SARS-CoV-2 decorre depois de, no início da semana passada, ter sido aberta a vacinação para a faixa etária entre os 18 e os 29 anos por ordem decrescente de idade. O agendamento pode ser feito em https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/ .

A convocação desta faixa etária está a ser feita através do agendamento central, com os utentes a receberem uma mensagem SMS ou um telefonema dos serviços de saúde, mas o autoagendamento ficará, gradualmente, disponível até aos 18 anos. Esta modalidade permite que as pessoas selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinadas, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.







Esta segunda-feira, a task-force anunciou que, devido a um aumento do ritmo de vacinação, foram administradas um milhão de vacinas em Portugal entre 5 e 11 de julho.