Alemanha já está a enfrentar a terceira vaga da pandemia

"Estamos na terceira vaga da pandemia", afirmou o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn (na foto), numa conferência de imprensa em Berlim.





Para Spahn, além de um aumento digno de nota no número de novos casos, a quota de mutações é "grande" e os alemães poderão contar com "semanas muito desafiantes pela frente".



O ministro da Saúde alemão considera que não há vacinas suficientes na Europa para travar uma terceira vaga, hoje que o país recomeça a administração da vacina da AstraZeneca, que interrompeu durante quatro dias face a receios quanto aos efeitos secundários - receios contrariados ontem pela análise da entidade europeia competente.



"Mesmo que as entregas dos pedidos da União Europeia sejam agora cumpridas, vai levar várias semanas até que os grupos em risco sejam totalmente vacinados", acrescentou.



Casos disparam e Páscoa faz recordar o Natal



"É bem possível que tenhamos, na Páscoa, uma situação semelhante à que vivíamos antes do Natal, com um número muito alto de casos, muitos casos graves e mortes, e hospitais sobrelotados", alertou o vice-presidente do Robert-Koch Institute, Lars Schaade.





Os casos de coronavírus na Alemanha aumentaram como já não acontecia há dois meses, dias antes de a chanceler, Angela Merkel, liderar as conversações acerca da estratégia de confinamento.





As autoridade de saúde da Alemanha anunciaram que 17.000 casos foram oficialmente notificados em 24 horas, mais cerca de 5.000 do que há uma semana.



A taxa de incidência do país dos últimos sete dias, por cada 100.000 habitantes, escalou para 95,6, a mais alta em mais de um mês e perto da fasquia na qual Merkel e os líderes regionais concordaram impor novas restrições, que podem passar pelo encerramento de atividades, depois de a reabertura ter sido decretada no início de março.





De momento, o acordo é que serão impostas limitações caso a incidência suba dos 100 em três dias consecutivos.