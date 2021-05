Alemanha vai retirar listas prioritárias de vacinação

Jens Spahn na segunda-feira.





A Alemanha deve abolir o sistema de administração de vacinas contra a covid-19 por faixas etárias já a partir do dia 7 de junho, segundo disse o ministro da saúde alemão,O país tem adotado um sistema de vacinação diferente do que está a ser feito em Portugal, com vacinas a serem administradas não só em centros de vacinação, mas também consultórios de médicos de família e também através da medicina no trabalho. A medida aplica-se a todos estes ramos do processo.A ideia havia já sido avançada por Angela Merkle que admitiu, contudo, que não se espera que todos os restantes adultos sejam vacinados durante o mês de junho, algo que foi confirmado esta segunda-feira pelo ministro da saúde.Desde a semana passada que o país tinha já feito o mesmo em relação, apenas, à vacina da AstraZeneca. Mas logo na mesma altura as regiões da Baviera eO ritmo de vacinação tem vindo a ganhar força na Alemanha que, em alguns dias, conseguiu ultrapassar a marca de um milhão de inoculações diárias. Até ao momento, 37% da população terá já sido inoculada com uma dose, sendo que 11,2% terá mesmo já recebido a segunda dose. No total foram administradas cerca de 40 milhões de vacinas - as mesmas autorizadas em Portugal: Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer e Moderna.