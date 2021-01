ATL, centros de explicação e escolas de condução afinal ficam fechadas

As atividades de tempo livre, os centros de explicação e as escolas de condução vão ficar fechados. Na versão oficial, e final, do diploma que determina que atividades ficam abertas e as que ficam fechadas, foram excluídas estes serviços das operações que continuam abertas.



Bruno Colaço/Correio da Manhã Negócios 15:12







... As atividades de ocupação de tempos livres (ATL) vão, afinal, ficar encerradas, a partir das zero horas deste sexta-feira, 15 de janeiro. De acordo com o diploma publicado em Diário da República, estes centros recebem ordem de encerramento, ao contrário do que estava previsto numa versão anterior ao diploma discutido em conselho de ministros. Além dos ATL ficam também fechados os centros de explicações e as escolas de línguas. Mas há mais. Também as escolas de condução vão ficar fechadas, ficando, no entanto, autorizada a realização de provas e exames. Aliás os centros de exame continuam abertos. Assim, no diploma final o Governo incluiu como atividades a encerrar estas atividades educativas e formativas: Atividades de ocupação de tempos livres; escolas de línguas; escolas de condução, sem prejuízo da realização de provas e exames; e centros de explicações. O diploma, que coloca o país no segundo confinamento geral, entra em vigor esta sexta-feira, foi produzido para vigorar durante quinze dias, mas António Costa já admitiu que estas regras estarão a ser pensadas para um horizonte de um mês. Saber mais ATL Diário da República

