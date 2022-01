Boletim DGS. 45.335 novos casos, 29 mortes e mais 105 internamentos

Portugal regista este domingo 45.335 novos casos de covid-19 e 29 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Os dados mostram ainda que os internamentos subiram em 105, para 2.397, enquanto os doentes em cuidados intensivos são 160, mais sete do que na véspera.Foram também registados 39.396 doentes dados como recuperados e os casos ativos aumentaram em 5.910, para 597.879.O Norte é a região com mais novas infeções (19.524), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (12.928) e do Centro (7.158). No Algarve foram reportados 2.039 novos casos e no Alentejo 1.779. Nas ilhas, os Açores registaram 1.143 casos e a Madeira 764.Em termos de óbitos, 11 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Centro registam seis cada, houve quatro no Alentejo e dois no Algarve.Desde o início da pandemia Portugal acumula 2.611.886 casos e 19.856 mortes.