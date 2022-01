Portugal soma mais 27.916 novos casos de covid e 49 mortes em dia de eleições

Portugal registou 27.960 novos casos de covid-19 e 49 mortes associadas à doença este domingo, dia em que se realizaram as eleições legislativas, indica o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira.O número de pessoas internadas aumentou em 72, para 2.469, sendo que o total de doentes em cuidados intensivos manteve-se em 160.Segundo o relatório sobre a situação epidemiológica em Portugal, nas últimas 24 horas, o número de casos ativos desceu para 586.150 (menos 11.729), ao passo que o de doentes dados como recuperados subiu para 2.033.747 (mais 39.569).

O Norte é a região com mais novas infeções (14.536 ou mais 24), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (7.038) e do Centro (3.362). No Algarve foram reportados 983 novos casos e no Alentejo 662. Nas ilhas, os Açores registaram 798 casos e a Madeira 537.





Em termos de óbitos, o número mais elevado das últimas 24 horas foi registado na zona Norte, com 24 das 49 mortes contabilizadas. Já 11 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e 8 no Centro. Já no Algarve registaram-se quatro vítimas mortais e uma tanto no Alentejo como nos Açores.





Desde o início da pandemia, Portugal acumula 2.639.802 casos e 19.905 mortes.