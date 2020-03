Boris Johnson testou positivo com coronavírus

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.







"Vou ficar a trabalhar a partir de casa e em isolamento, que é o deve ser feito. Mas não se preocupem porque, graças às maravilhas da tecnologia vou estar em contacto com a minha equipa para liderar a luta nacional contra o novo coronavírus", diz Boris Johnson, no vídeo publicado no Twitter.



Atualmente existem 11.658 pessoas infetadas com coronavírus no Reino Unido e foram registadas 578 mortes.



No início desta semana, o porta-voz do primeiro-ministro confirmou que o secretário de Relações Exteriores, Dominic Raab, enquanto primeiro secretário de Estado, seria o ministro escolhido para substituir Boris Johnson, case este se sentisse mal.



Nesta semana, o príncipe do País de Gales testou positivo com covid-19, assim como o príncipe Carlos, de 71 anos, que tinha estado em contacto com o príncipe Alberto, do Mónaco, também ele infetado.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020 (Notícia atualizada às 11:51)