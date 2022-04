Bruxelas aprova injeção de 250 milhões de euros no Banco de Fomento

A Comissão Europeia aprovou um pacote de 250 milhões de euros para capitalizar ainda mais o Banco Português de Fomento (BPF), disponibilizada através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), informou o órgão executivo da União Europeia (UE), através de um comunicado divulgado esta segunda-feira.

Segundo a nota de imprensa, este reforço financeiro serve "para capitalizar ainda mais o Banco Português de Fomento. A medida tem como objetivo desenvolver a economia portuguesa facilitando o financiamento sobretudo pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia e, assim, impulsionar a competitividade e a criação de emprego a longo prazo".

Este envelope financeiro cumpre ainda "os objetivos para a transição verde e digital", acrescenta o comunicado.





A medida de Bruxelas irá assim permitir que as pequenas e médias empresas (PME) afetadas pela crise económica, desencadeada pela covid-19, possam ter acesso aos créditos bonificados por garantias públicas

"A medida permitirá que a BPF aumente sobretudo o financiamento das PME por meio da concessão de garantias públicas em estreita colaboração com bancos comerciais ativos em Portugal", explica a nota de imprensa.

Durante o ano passado, quase 13 mil empresas tiveram apoio do Banco Português de Fomento no ano passado, segundo os dados publicados instituição em comunicado em fevereiro.



O apoio foi concedido "por via de 2.115 milhões de euros de financiamento garantido, do coinvestimento de 49,9 milhões de euros em empresas, através de instrumentos de capitalização, e do financiamento de 18,7 milhões de euros aprovados em instrumentos de dívida".