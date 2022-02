Banco de Fomento apoiou cerca de 13 mil empresas em 2021

Quase 13 mil empresas tiveram apoio do Banco Português de Fomento (BPF) no ano passado, revelou a instituição em comunicado. O apoio foi concedido "por via de 2.115 milhões de euros de financiamento garantido, do coinvestimento de 49,9 milhões de euros em empresas, através de instrumentos de capitalização, e do financiamento de 18,7 milhões de euros aprovados em instrumentos de dívida".



O Banco de Fomento diz ainda ter mobilizado 1.007 milhões de euros em garantias emitidas (através de linhas com garantia pública).





"Os efeitos multiplicadores deste produto demonstram que a afetação de fundos públicos possibilitou, ao longo do ano, apoiar o financiamento de 2.115 milhões de euros a mais de 12.600 empresas portuguesas, que asseguram emprego a cerca de 110.500 trabalhadores", sublinha o Banco de Fomento.Ao longo do ano, o BPF "lançou 11 novos instrumentos de garantia, tendo atualmente 30 produtos ativos neste segmento, aos quais corresponde uma dotação global superior a 3,59 mil milhões de euros", indica ainda.Em atualização