Cada mês de confinamento "come" 3 pontos percentuais ao PIB francês

O PIB francês sofrerá uma queda de três pontos percentuais por cada mês de confinamento devido à pandemia da covid-19, estimou esta quinta-feira o Insee, instituto nacional de estatística gaulês.

Na nota introdutória, o diretor-geral do Insee, Jean-Luc Tavernier, refere que os dados estatísticos que serviram de base para esta projeção são "frágeis" mas que considerou preferível "avançar uma primeira estimativa do que não ter qualquer projeção".

De acordo com o Insee, a atividade económica em França na última semana caiu 35% face a uma "semana normal" e uma situação de confinamento durante um mês terá um impacto "na ordem de, pelo menos, 12 pontos percentuais no PIB trimestral, o que significa uma queda de três pontos no PIB de 2020".

O instituto sublinha que não é possível estimar o impacto no PIB anual, nomeadamente por ser uma incógnita a duração da situação de confinamento. E ressalva que o impacto varia consoante os setores, sendo o turismo, hotelaria, restauração e lazer os mais afetados.