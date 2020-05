A realização destes testes será gratuita, podendo ser feitos através de colheitas de sangue nos 18 laboratórios dos respetivos grupos privados localizados em Cascais.



O resultado do teste será conhecido no espaço de 24 horas, sendo enviado para o endereço de email.



"Adicionalmente, a Câmara de Cascais disponibilizará equipas móveis de enfermeiros que se deslocarão às residências de grupos prioritários ou de risco, para aí procederem à recolha de amostras para análise", explicou o autarca.



Todo o processo de registo e marcação do teste poderá ser feito através da linha Cascais 800 203 186 ou em qualquer loja da autarquia, sendo necessário apresentar um comprovativo de residência no município.



Carlos Carreiras sublinhou que a realização destes testes permite detetar a presença do novo coronavírus no organismo, mas também de anticorpos, "avaliando a resposta imunitária à covid-19 e a sua prevalência".



Anteriormente, a autarquia levou a cabo um estudo epidemiológico, com uma amostra aleatória de mais de 400 residentes em Cascais, que revelou que 0,7% das famílias desenvolveram anticorpos a esta doença.



No município de Cascais, distrito de Lisboa, vivem cerca de 214 mil pessoas.



Portugal regista hoje 1.184 mortes relacionadas com a covid-19, mais nove do que na quarta-feira, e 28.319 infetados, mais 187, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

