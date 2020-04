O primeiro-ministro britânico, que está infetado com covid-19, foi transferido para os cuidados intensivos após o seu estado de saúde se ter deteriorado.



"Durante esta tarde, a condição do primeiro-ministro piorou e, a conselho dos médicos, foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do hospital", referiu o porta-voz.

"O primeiro-ministro pediu ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, que o substituísse em caso de necessidade", acrescentou a mesma fonte.



Boris Johnson foi transferido para a UCI cerca das 19:00 desta segunda-feira e a medida foi tomada "por precaução" e para a eventualidade de necessitar de ser utilizado um ventilador.



"O primeiro-ministro mantém-se consciente neste momento", concluiu o porta-voz.



O Reino Unido contabiliza mais de 51 mil casos confirmados de covid-19 e registou já 5.373 mortes.

