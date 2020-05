Covid-19: OMS revela 106 mil novos casos em 24 horas, o maior valor diário de sempre

Nas últimas 24 horas foram reportados à Organização Mundial de Saúde (OMS) 106 mil novos casos de covid-19, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia, revelou esta quarta-feira o diretor-geral da organização.





Mas, pela positiva, referiu, "tem sido particularmente impressionante ver como países como a Coreia do Sul criaram uma resposta rápida, baseada na sua experiência com a MERS (síndrome respiratória do Médio Oriente) e que foi fundamental para que o país contivesse a primeira vaga e agora rapidamente conter novos surtos".Contudo, Tedros disse que a OMS está "muito preocupada" com o aumento de casos em países "de baixos e médios rendimentos".